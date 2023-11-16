В Приморье после ДТП с автобусом ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой

Еще троих детей отправили на амбулаторное лечение

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Один из детей, пострадавших в ДТП с участием школьного автобуса в Приморском крае, госпитализирован с черепно-мозговой травмой, еще трое отправлены на амбулаторное лечение. Как сообщил в распространенном региональным Минздравом видео заместитель главврача Владивостокской клинической больницы №2 по хирургии Константин Швед, еще четверо детей доставляются в больницу для обследования.

"Происшествие произошло в 07:50 (00:50 мск), к нам первые четверо детей были доставлены в 10:10 (03:10 мск). После обследования трое были отправлены на амбулаторное лечение, один госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибами конечностей", - рассказал Швед.

По его словам, всего в ДТП пострадало восемь детей. Оставшиеся четверо доставляются в больницу для обследования.

Утром 16 ноября 2023 года на 4-м км федеральной автодороги А-370 "Уссури" произошло ДТП с участием школьного автобуса, в котором находилось 14 детей и их сопровождающий. По данным регионального министерства здравоохранения, в ДТП пострадали восемь детей. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).