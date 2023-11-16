На Сахалине произошел пожар в многоэтажном доме

Из здания эвакуировали 20 человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 20 человек из горящего многоэтажного жилого дома в Холмске на юге Сахалина, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В тушении участвуют пять сотрудников и одна единица техники <...>. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 20 человек", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, сообщение о пожаре поступило в 10:30 (02:30 мск). Первый пожарный расчет прибыл через две минуты. К моменту его прибытия горела крыша на площади 10 кв. м. Возгорание локализовано.