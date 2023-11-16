16 ноября, 04:16

На Сахалине произошел пожар в многоэтажном доме

Из здания эвакуировали 20 человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 20 человек из горящего многоэтажного жилого дома в Холмске на юге Сахалина, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В тушении участвуют пять сотрудников и одна единица техники <...>. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 20 человек", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, сообщение о пожаре поступило в 10:30 (02:30 мск). Первый пожарный расчет прибыл через две минуты. К моменту его прибытия горела крыша на площади 10 кв. м. Возгорание локализовано. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация