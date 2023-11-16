16 ноября, 04:21
Военная операция на Украине

В Курской области несколько сел остались без света после атаки ВСУ

Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что пострадавших нет

ТАСС, 16 ноября. Суджанский район Курской области обстрелян со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет. В нескольких селах отсутствует электроснабжение, написал в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Со стороны Украины реактивными снарядами обстрелян Суджанский район. Прилеты зафиксированы вблизи села Мартыновка. К счастью, пострадавших нет. Для уточнения информации о разрушениях проводится подомовой обход. В самом населенном пункте и соседних селах Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение", - написал Старовойт.

Он добавил, что к восстановлению электроснабжения приступят после того, как в районе вновь станет безопасно.

Суджанский район расположен на границе с Сумской областью Украины, примерно в 80 км от Курска. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация