16 ноября, 04:24,
обновлено 16 ноября, 05:46

Число жертв пожара в Китае возросло до 19

Спасательные работы продолжаются

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара в китайской провинции Шаньси на севере страны возросло до 19. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось об 11 жертвах и 51 пострадавшем.

Пожар вспыхнул на угольном предприятии в городе Люйлян в 06:50 по местному времени (01:50 мск). Точное число погибших уточняется. Ранее телеканал проинформировал, что спасатели эвакуировали 63 человека, из них 51 был доставлен в больницу.

Спасательные работы продолжаются. Причина пожара выясняется. 

Теги:
Китай
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