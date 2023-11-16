В Минобороны РФ сообщили о пресечении попыток атак пятью украинскими БПЛА

Два из них сбили над Брянской областью, еще три перехватили над Черным морем около Крыма, добавили в ведомстве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Два беспилотника уничтожены средствами ПВО над Брянской областью, еще три БПЛА перехвачены над Черным морем около Крыма.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ночью 16 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Республики Крым", - сообщили там.