16 ноября, 05:26

Начальника теротдела Роспотребнадзора на Алтае подозревают во взятках

Их общая сумма составила порядка 150 тыс. рублей, сообщили в правоохранительных органах

БАРНАУЛ, 16 ноября. /ТАСС/. Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора в городе Бийске Алтайского края Игорь Яковлев подозревается в получении взяток от предпринимателей в размере порядка 150 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в городе Бийске, Бийском, Зональном, Ельцовском, Красногорском, Солтонском, Целинном районах Яковлев И. А. в настоящее время находится в статусе подозреваемого за получение взяток от представителям одной из поднадзорных организаций", - сообщили агентству, отметив, что сумма, о которой идет речь, составляет около 150 тыс. рублей.

Предполагается, что взятка была дана за общее покровительство и несоставление административных материалов при проведении контрольно-надзорных мероприятий на личный счет Яковлева. Небольшие транши, составляющие эту сумму, проводились систематически.

Также по данным правоохранительных органов, сумма и количество взяткодателей в ходе расследования уголовного дела могут вырасти. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

"Около дюжины коммерческих предприятий могут проявиться в материалах уголовного преследования начальника территориального отдела краевого [управления] Роспотребнадзора, которые по требованию последнего ежемесячно переводили от 3 до 10 тыс. [рублей] на банковские карты Яковлева, а также близких ему лиц. Сумма взяток якобы может вырасти до полумиллиона рублей", - сообщил собеседник агентства, отметив, что за такие транши со стороны подозреваемого проводились формальные проверки поднадзорных учреждений, подготовка актов с вычленением каких-либо нарушений требований законодательства.

На момент разбирательства Яковлев временно отстранен от исполнения должностных обязанностей. Также сообщается, что по данному факту прокуратурой внесено представление в адрес руководителя управления Роспотребнадзора об устранении нарушений законодательства о государственной службе, противодействии коррупции. 

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РоссияАлтайский край
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