16 ноября, 05:58

Астраханские таможенники предотвратили ввоз в РФ почти 30 тонн отработанных шин

Отходы могут "крайне негативно повлиять на экологическую безопасность России, нанести существенный вред жизни и здоровью человека", подчеркнули в областной таможне

АСТРАХАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Астраханские таможенники на российско-казахстанской границе задержали два грузовых транспортных средства, следовавших из Киргизии, с 2,7 тыс. единиц отработанных автомобильных шин весом почти 30 тонн, предотвратив ввоз в страну отходов, несущих экологическую угрозу. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Астраханской таможни Татьяна Полякова.

По данным ведомства, ввоз на территорию РФ шин, бывших в употреблении, запрещен согласно постановлению правительства РФ "О трансграничном перемещении отходов". "Мобильная группа Астраханской таможни совместно с пограничным управлением ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области пресекла попытку ввоза в Россию 2,7 тыс. единиц бывших в употреблении шин весом почти 30 тонн. В автомобильном пункте пропуска "Караузек" на российско-казахстанской границе таможенниками были остановлены два грузовых автотранспортных средства, следовавших из Республики Киргизия в Российскую Федерацию. В их отсеках находились бывшие в употреблении шины для легковых автомобилей иностранного производства", - сообщила Полякова.

Она уточнила, что стоимость автошин, имеющих видимые следы износа, согласно товаросопроводительным документам составила 945 тыс. рублей. Транспортные средства с товаром, безопасность которого документально не подтверждена, возвратили на территорию Казахстана.

"Ввоз таких отходов может привести к образованию несанкционированных свалок шин и покрышек и крайне негативно повлиять на экологическую безопасность России, нанести существенный вред жизни и здоровью человека", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника Астраханской таможни - начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александра Гурина.

Регионом деятельности Астраханской таможни на площади более 236 тыс. кв. км являются Астраханская, Волгоградская области и Республика Калмыкия. 

Теги:
КиргизияРоссияАстраханская область
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