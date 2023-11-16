Под Астраханью грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем

Погибла водитель автомобиля

АСТРАХАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем в Красноярском районе под Астраханью. В результате ЧП умерла женщина, находившаяся за рулем автомобиля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

"16 ноября в 07:47 мск в Главное управление МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о столкновении грузового поезда и легкового автомобиля по адресу: Астраханская область, Красноярский район, поселка Комсомольский", - говорилось в сообщении. На месте от МЧС работали одна единица техники и три человека личного состава.

В службе корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги уточнили, что водитель легковушки в нарушение требований сигнала светофора выехала на красный свет на железнодорожный переезд между станциями Досанг и Аксарайская-1 перед приближающимся грузовым составом. Машинист экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Позже сообщили о смерти водителя автомобиля. "Водитель - девушка 1985 года рождения, погибла на месте", - уточнил собеседник агентства.

По данным РЖД, задержек поездов нет.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС сообщили, что движение, приостановленное в результате столкновения грузового поезда и легкового автомобиля в Красноярском районе, восстановлено. "Автомобиль убрали с железнодорожных путей, движение восстановлено", - сообщил собеседник агентства.