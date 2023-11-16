16 ноября, 06:36

Тюменский суд отправил в колонию трех фигурантов дела об убийстве бизнесмена в 2008 году

Они получили от 10 до 16 лет лишения свободы

ТЮМЕНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Тюменский областной суд приговорил исполнителя убийства бизнесмена Вадима Шушанова в 2008 году к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, брата исполнителя - к 10 годам колонии строгого режима, еще одну фигурантку дела суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Тюменский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор в отношении трех жителей города Тюмени, совершивших заказное убийство 15 лет назад. <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил исполнителю наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, брату исполнителя - 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, женщине - 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу отца и дочери погибшего компенсации морального вреда на общую сумму 2,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 14 июля 2008 года подсудимые с целью завладения недвижимым имуществом предпринимателя, под надуманным предлогом поездки в город Екатеринбург заманили потерпевшего в загородный дом, расположенный в поселке Боровский Тюменского района. Когда предприниматель отказался передать им недвижимость, стоимость которой составляла около 60 млн рублей, один из соучастников преступления произвел несколько выстрелов из гладкоствольного ружья в мужчину, от полученных ранений потерпевший скончался на месте. После этого подсудимые скрыли тело погибшего в лесу, организатор преступления скрылся, а в 2015 году был признан умершим, соучастница преступления - супруга заказчика, оформила и получала социальные выплаты по потере кормильца на двух детей, достоверно зная о том, что ее муж жив.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что организатор преступления, числившийся умершим, на протяжении 12 лет скрывался под чужим именем на территории различных субъектов Российской Федерации. Его местонахождение было установлено в Свердловской области, где он и был задержан, добавили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Суд признал подсудимых виновными в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное по найму), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с угрозой применения насилия), ч. 5 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве, совершенном по найму), ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 330 УК РФ (пособничество в самоуправстве, совершенном с угрозой применения насилия), ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере).

Ранее в феврале 2022 года присяжные в Тюменском областном суде оправдали трех фигурантов дела об убийстве бизнесмена в 2008 году. Коммерсант Вадим Шушанов пропал летом 2008 года, через 12 лет выяснилось, что бизнесмена убили. Задержали и осудили за его убийство партнера по бизнесу - Алексея Щепелина. Позднее он изменил показания и заявил, что не убивал Шушанова, а лишь был организатором его убийства, после этого в убийстве и пособничестве в убийстве Шушанова обвинили бывшую жену Щепелина Алену, а также ее близких - Андрея Давыдова и Дмитрия Иванова, таким образом, на скамье подсудимых оказались еще трое граждан. 

Теги:
РоссияТюменская область
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