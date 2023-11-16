В Хакасии по подозрению в использовании рабского труда задержали фермера

По версии следствия, мужчина отобрал у трех человек документы и заставлял их работать по 16 часов в течение семи лет

ТАСС, 16 ноября. Директора крестьянско-фермерского хозяйства в Хакасии задержали по подозрению, что он в течение семи лет использовал рабский труд двух мужчин и одной женщины. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "г", "д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда в отношении двух или более лиц, с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения; с изъятием, сокрытием документов, удостоверяющих личность потерпевших)", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что он использовал рабский труд в течение семи лет.

По версии следствия, мужчина, будучи директором крестьянско-фермерского хозяйства, в 2016 году привлек к работам двух мужчин и женщину, ведущих асоциальный образ жизни. Он обещал им выплачивать зарплату, но не делал этого. Фермер отобрал у них документы, заставлял ежедневно работать по 16 часов, а за непослушание избивал и закрывал в погребе. Работники несколько раз пытались сбежать, но не смогли сделать это из-за удаленности фермы от населенных пунктов.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают и другие эпизоды преступной деятельности подозреваемого в отношении других людей.