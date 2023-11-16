В Крыму чиновника арестовали за взятку в особо крупном размере

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудник Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма задержан в Ялте по делу о взятке в размере 2 млн рублей, он арестован. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России.

"Следственными органами СК России по результатам мероприятий, проведенных во взаимодействии с УФСБ по Республике Крым и Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении главного консультанта отдела управления госстройнадзора департамента государственного строительного надзора Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым", - сообщили в ведомстве, отметив, что по ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, он через посредника потребовал от руководства строительной фирмы взятку за содействие в получении разрешительной документации на объект в поселке Гаспра, а именно за выдачу заключения о соответствии здания действующим градостроительным нормам и правилам.

Находясь в своем автомобиле чиновник получил через посредника два миллиона рублей. "При задержании оперативными сотрудниками УФСБ он попытался уничтожить незаконное вознаграждение, однако его действия были пресечены", - отметили в СК.

Мужчина обвиняется в получении взятки через посредника в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а его подельнице предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). В ходе обысков были обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие причастность главного консультанта к совершению преступления, а также иные предметы, представляющие интерес для органов следствия.