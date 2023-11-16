В Волгоградской области ФСБ пресекла работу нарколабораторий, координируемых с Украины

Изъято более 50 кг наркотических веществ

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Работу трех нарколабораторий пресекли на территории Волгограда и Волгоградской области, их деятельность организовали семь россиян под контролем и при координации кураторов с Украины. Возбуждены уголовные дела, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

"Установлено, что под контролем и при координации кураторов с Украины семь граждан Российской Федерации организовали работу лабораторий по синтезу наркотических средств, посредством использования интернет-приложения для дальнейшего бесконтактного сбыта через "тайники-закладки", с целью незаконного обогащения", - сказали в пресс-службе, уточнив, что подозреваемые россияне задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела, изъято более 50 кг наркотических веществ.

В ведомстве уточнили, что пресечена работа трех нарколабораторий на территории Волгограда и Волгоградской области. Во время обысков изъяты готовые к сбыту наркотические средства, являющиеся производными N-метилэфедрон и мефедроном (4-метилметкатинон), массой около 50 кг, прекурсоры наркотических средств, психотропных веществ их составляющих массой свыше 12 кг, кислоты, химические реактивы объемом около 3 тыс. л, а также специальное оборудование и более 2,46 млн рублей, полученные от кураторов.