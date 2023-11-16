16 ноября, 07:25

Суд в Приангарье не поддержал апелляцию на арест мэра района по делу о взяточничестве

Иркутский областной суд оставил под стражей мэра Катангского района Сергея Чонского

ИРКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Иркутский областной суд не удовлетворил апелляцию мэра Катангского района Сергея Чонского, который оспаривал свой арест по делу о получении взяток от предпринимателей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Иркутской области.

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"Суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Кировского районного суда Иркутска от 7 ноября 2023 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мэра Катангского района Иркутской области Сергея Чонского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Иркутский областной суд, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, оставил меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 января 2024 года без изменения", - говорится в сообщении.

О возбуждении уголовного дела в отношении Чонского следственное управление СК РФ по региону сообщило 6 ноября. По версии следствия, в 2023 году чиновник получал от предпринимателей взятки за предоставление им преимуществ на аукционах и последующего заключения договоров на поставки дизтоплива.

Летом 2022 года прокуратура региона сообщала, что Чонский в обход конкурентных процедур оформил у нефтяной компании заем сырой нефти, гарантировав ее оплату за счет бюджета. До начала торгов и определения победителя фактически нефть была уже отгружена конкретному предпринимателю, частично с использованием для этого автомобилей родственников мэра. Позднее в своем Telegram-канале мэр написал, что не считает себя нарушившим закон, так как действовал в интересах населения, чтобы не сорвать отопительный сезон. В июле 2022 года решением суда Чонский был досрочно лишен полномочий, однако победил на выборах в сентябре и вновь возглавил Катангский район. 

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РоссияИркутская область
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