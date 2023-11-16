Украинские энергетики сообщили о повреждении ТЭС

В "ДТЭК энерго" не уточнили название города, который остался без водоснабжения, однако отметили, что ТЭС находится в прифронтовой зоне

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Одна из теплоэлектростанций (ТЭС) Украины получила серьезные повреждения, вследствие чего без водоснабжения остался город недалеко от станции. Об этом сообщается в Telegram-канале энергетической компании "ДТЭК энерго".

По ее данным, из-за взрывов "на ТЭС серьезно повреждено оборудование, без света и воды остался населенный пункт рядом со станцией". "Энергетики приступили к ликвидации последствий и ночью оперативно возобновили энергоснабжение, сейчас работаем над восстановлением подачи воды в город", - отметили в компании.

При этом в "ДТЭК энерго" не уточнили название города, однако отметили, что ТЭС находится в прифронтовой зоне.

Это уже второе подобное сообщение за несколько дней. 18 ноября в компании заявили о повреждении ТЭС на прифронтовой территории, при этом местонахождение объекта также не раскрывалось.