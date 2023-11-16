16 ноября, 07:19
Военная операция на Украине

Украинские энергетики сообщили о повреждении ТЭС

В "ДТЭК энерго" не уточнили название города, который остался без водоснабжения, однако отметили, что ТЭС находится в прифронтовой зоне

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Одна из теплоэлектростанций (ТЭС) Украины получила серьезные повреждения, вследствие чего без водоснабжения остался город недалеко от станции. Об этом сообщается в Telegram-канале энергетической компании "ДТЭК энерго".

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По ее данным, из-за взрывов "на ТЭС серьезно повреждено оборудование, без света и воды остался населенный пункт рядом со станцией". "Энергетики приступили к ликвидации последствий и ночью оперативно возобновили энергоснабжение, сейчас работаем над восстановлением подачи воды в город", - отметили в компании.

При этом в "ДТЭК энерго" не уточнили название города, однако отметили, что ТЭС находится в прифронтовой зоне.

Это уже второе подобное сообщение за несколько дней. 18 ноября в компании заявили о повреждении ТЭС на прифронтовой территории, при этом местонахождение объекта также не раскрывалось. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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