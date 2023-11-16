В Ростове-на-Дону председателя районного суда подозревают в коррупции

У нее и еще у троих судей проходят обыски

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону, а также еще трех судей подозревают в коррупции, оперативники проводят у них обыски. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

"Председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Коблеву Е. Г., а также судей Советского районного суда Ростова-на-Дону Батальшикова О. В., Цимакалову Н. В. и Маслова А. С., подозревают в коррупции. B отношении известного ростовского предпринимателя Караханова Л. В. возбуждено уголовное дело за дачу взятки за вынесение нужного судебного решения", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах уточнили, что 16 ноября в домах и на рабочих местах у ростовских судей прошли обыски, решение о возбуждении уголовного дела примут после постановления Высшей квалификационной коллегии судей.

Предпринимателя, подозреваемого в даче взятки, доставят в Москву, где ему изберут меру пресечения.