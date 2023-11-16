16 ноября, 07:39

В Новосибирской области суд смягчил меру пресечения экс-главе района

Лилии Некрасовой избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий

НОВОСИБИРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Новосибирский областной суд смягчил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий экс-главе Сузунского района Лилии Некрасовой, в отношении которой ранее было возбуждено два уголовных дела, и ее супругу Евгению. Об этом сообщил ТАСС адвокат Некрасовой Евгений Старостенко.

"Избрать подсудимой Некрасовой Лилии Владимировне меру пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в постановлении суда, предоставленном ТАСС защитником.

Такая же мера пресечения избрана ее мужу Евгению. Им запрещено покидать место жительства в ночное время и общаться со свидетелями по уголовному делу.

В октябре 2022 года Центральный районный суд заключил под стражу на два месяца главу Сузунского района Новосибирской области Лилию Некрасову. В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что в отношении Некрасовой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Некрасова обвиняется в том, что устроила своего супруга на работу в одну из муниципальных организаций. Фактически трудовую деятельность мужчина не вел, однако получал зарплату.

Позднее в отношении Некрасовой было возбуждено второе уголовное дело по статье о халатности. По данным прокуратуры, строительство канализационных очистных сооружений в рабочем поселке Сузун велось с нарушениями требований, "о чем главе Сузунского района было известно, однако никаких мер она не приняла". В результате здание было разрушено, бюджету причинен ущерб в размере более 29 млн рублей. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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