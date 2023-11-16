Следствие передало в суд ходатайство об аресте экс-главы правительства Самарской области

Судебное заседание пройдет 16 ноября

ТАСС, 16 ноября. Октябрьский районный суд Самары рассмотрит материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева. Информация об этом появилась на сайте суда.

"В Октябрьский районный суд г. Самары поступили материалы по ходатайствам руководителя следственной группы - заместителя начальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Самарской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-врио первого вице-губернатора, председателя правительства Самарской области Кудряшова Виктора Владиславовича и врио министра строительства Самарской области Асеева Михаила Михайловича", - говорится в сообщении.

Судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения, пройдет 16 ноября.

14 ноября в правоохранительных органах Самарской области сообщили ТАСС, что в здании правительства региона проходят обыски по делу о превышении должностных полномочий. 15 ноября в пресс-службе правительства области сообщали, что следственные действия прошли в министерстве строительства региона.

Пресс-служба правительства Самарской области 14 ноября сообщила, что Кудряшов покинул свой пост по состоянию здоровья.