16 ноября, 07:59

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении студенток, прикуривших от Вечного огня

В 2023 году это уже пятый инцидент с осквернением братской могилы на Аллее Героев в центре города

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении двух студенток, которые прикурили сигареты от Вечного огня в центре Волгограда, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

"Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении двух жительниц Волгограда 21 и 24 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения в составе группы лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

Накануне полицейские задержали в Волгограде двух студенток одного из вузов города, прикуривших сигареты от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев.

В 2023 году это уже пятый инцидент с осквернением братской могилы на Аллее Героев в центре Волгограда. В апреле было возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Свердловской области, который в состоянии алкогольного опьянения прикурил сигарету от пламени Вечного огня. В мае полицейские задержали 35-летнюю женщину, которая сожгла в нем свои личные вещи и ранее возложенные к мемориалу цветы. В июле задержали подростка, а позже 29-летнего приезжего из другого региона, они также прикуривали сигареты от Вечного огня на братской могиле в Волгограде. 

Теги:
РоссияВолгоградская область
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