16 ноября, 08:20,
обновлено 16 ноября, 08:33

Основателя сетей "Тануки" и "Ерш" объявили в розыск

Александр Орлов. Сергей Бобылев/ ТАСС
Александр Орлов
© Сергей Бобылев/ ТАСС

По какой именно статье ведется розыск Александра Орлова, не указано

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск ресторатора и основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Александра Орлова по уголовной статье, следует из базы данных ведомства.

"Орлов Александр Михайлович. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой именно статье ведется розыск, не указано.

Орлов продал российскую часть своего холдинга Bulldozer Group инвесторам из Ближнего Востока, развивает зарубежные проекты, в том числе в США и ОАЭ. Работает под брендом Alba Group над проектами ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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