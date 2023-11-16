Основателя сетей "Тануки" и "Ерш" объявили в розыск

По какой именно статье ведется розыск Александра Орлова, не указано

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск ресторатора и основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Александра Орлова по уголовной статье, следует из базы данных ведомства.

"Орлов Александр Михайлович. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой именно статье ведется розыск, не указано.

Орлов продал российскую часть своего холдинга Bulldozer Group инвесторам из Ближнего Востока, развивает зарубежные проекты, в том числе в США и ОАЭ. Работает под брендом Alba Group над проектами ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани.