16 ноября, 08:22

Ростовский суд приговорил к 10 годам колонии мужчину, убившего сына

Тело ребенка обнаружили на дне реки Темерник весной 2022 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил мужчину, обвиняемого в убийстве своего 7-летнего сына, тело которого обнаружили на дне реки Темерник в Ростовской области, к 10 годам колонии. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Советским районным судом Ростова-на-Дону вынесен приговор в отношении Александра Ведмецкого. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по настоящему приговору с наказанием по вынесенному в 2022 году приговору окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Тело ребенка на дне реки нашли весной 2022 года, тогда по подозрению в убийстве был задержан его отец - 32-летний житель города Ростова-на-Дону, в его отношении возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Приговор суда не вступил в законную силу. 

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