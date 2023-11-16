16 ноября, 08:25,
обновлено 16 ноября, 08:43
Военная операция на Украине

Фигурантами возбужденных СК РФ уголовных дел стали более 520 наемников из 44 стран

В ведомстве отметили, что в международный розыск объявили 39 человек, 16 обвиняемым заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет осуществляет уголовное преследование в отношении 523 иностранных наемников из 44 государств, принимающих участие в боевых действиях на Украине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"В настоящее время уголовное преследование осуществляется в отношении 523 иностранцев из 44 государств. В качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) заочно привлекаются граждане Бельгии, Великобритании, Грузии, Израиля, Латвии, США, Франции, Финляндии, Нидерландов, Дании, Италии, Литвы и других стран", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили также, что в международный розыск объявлены 39 человек, 16 обвиняемым заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Глава ведомства потребовал наступательно работать в данной сфере, подчеркнув значимость направления таких уголовных дел в суд и вынесения приговоров в отношении виновных", - сказали в пресс-службе.

Глава СК Александр Бастрыкин провел в Херсонской области оперативное совещание по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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