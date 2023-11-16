16 ноября, 08:38
Военная операция на Украине

В ЛНР офицера ВСУ приговорили к 16 годам за наведение системы "Град" на жилые дома

В результате разрыва осколочных снарядов пострадало жилье и имущество жителей поселка Николаевка

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 16 годам лишения свободы командира роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) старшего лейтенанта Андрея Савчука, который с помощью квадрокоптера помог навести реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град" на жилые дома в поселке Николаевка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.

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"Установлено, что 3 июня 2022 года Савчук, используя квадрокоптер и планшет со специализированным программным обеспечением, определил точные координаты расположения нескольких жилых домов в поселке Николаевка. В тот же день на основании этих данных произведен обстрел населенного пункта из реактивной системы залпового огня "Град", - сообщили в пресс-службе.

В результате разрыва осколочных снарядов пострадало жилье и имущество граждан, которым причинен значительный материальный ущерб.

Подсудимый признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом по мотивам политической, идеологической вражды, в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также в умышленном повреждении чужого имущества. 

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