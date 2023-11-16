Суд в Грозном перенес заседание по делу обвиняемого в сожжении Корана на 28 ноября

Это связано с неявкой потерпевших

ГРОЗНЫЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Висаитовский районный суд Грозного перенес рассмотрение по делу в отношении Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана у мечети в Волгограде, на 28 ноября из-за неявки потерпевших, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В качестве потерпевших по делу выступают 13 имамов грозненских мечетей.

Журавеля обвиняют по двум статьям: об оскорблении чувств верующих, совершенном в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов, а также о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Первое заседание по делу состоялось 13 октября, в ходе которого подсудимый частично признал вину. 2 ноября прошел допрос свидетелей обвинения, в качестве которых выступили имам волгоградской соборной мечети Ильяс Бектемиров и журналист Иван Богданов.

В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана возле мечети. В ходе допроса молодой человек признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело в отношении Журавеля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), было передано для расследования в следственное управление СК РФ по Чеченской Республике. Позже его доставили в СИЗО в Грозный.