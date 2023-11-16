Дело экс-директора Института лазерной физики в Новосибирске вернули в суд

Алексея Тайченачева обвиняют в допуске к работам с использованием сведений, составляющих государственную тайну, сотрудника учреждения, не имеющего допуск к таким сведениям

НОВОСИБИРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Новосибирска приступил к повторному рассмотрению дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего директора Института лазерной физики (ИЛФ) СО РАН Алексея Тайченачева, следует из данных картотеки суда.

"Признак рассмотрения дела - рассматривается судьей единолично", - говорится в карточке дела.

В феврале дело было возвращено прокурору. Как сообщали в суде, это связано с тем, что после направления уголовного дела в суд наступили новые общественно опасные последствия инкриминируемого обвиняемому деяния, которые являются основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления.

Как сообщали ранее в суде, органами предварительного следствия Тайченачев обвиняется в том, что в период с марта 2020 года до января 2021-го, будучи директором института СО РАН, допустил к работам с использованием сведений, составляющих государственную тайну, сотрудника учреждения, не имеющего допуск к таким сведениям, а также распорядился осуществлять в пользу указанного сотрудника выплаты соответствующих надбавок. Ранее источник ТАСС сообщал, что этот сотрудник, допущенный к гостайне - научный руководитель ИЛФ СО РАН. Материальный ущерб от действий Тайченачева оценивается в 418,3 тыс. рублей.

В феврале источник ТАСС, близкий к следствию, сообщал, что научный руководитель Института лазерной физики (ИЛФ) СО РАН, академик Сергей Багаев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. 5 февраля адвокат ученого Геннадий Шишебаров сообщил ТАСС, что дело в отношении академика прекращено за отсутствием состава преступления.