16 ноября, 09:08

СМИ: не менее 30 человек погибли в Сомали в результате разрушительного наводнения

Ситуация вышла "за рамки возможностей правительства", цитирует Би-би-си заместителя сомалийского премьера Салаха Ахмеда Джаму

ПРЕТОРИЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Сильнейшее за столетие наводнение в Сомали унесло жизни по крайней мере 32 человек, сотни тысяч стали вынужденными переселенцами. Об этом сообщает телеканал Би-би-си со ссылкой на сомалийские власти.

"За последние пять дней мы оказали помощь многим нуждающимся, но ситуация уже вышла за рамки возможностей правительства", - цитирует Би-би-си заместителя премьер-министра Сомали Салаха Ахмеда Джаму. По его словам, власти не в состоянии оказать содействие всем районам, пострадавшим от стихийного бедствия.

После продолжительной засухи на Сомали обрушились ливни, вышли из берегов реки. Особо тревожная обстановка сложилась в долине реки Джубба на юге страны.

Обстановка осложняется тем обстоятельством, что некоторые пострадавшие районы контролируются не правительством, а связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) радикальной группировкой "Аш-Шабаб".

Сомалийское агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает, что к ним регулярно обращаются люди, живущие на территории, контролируемой "Аш-Шабаб", однако действовать там для организации слишком опасно.

По данным ООН, от разрушительного наводнения в Сомали могут пострадать более 1,6 млн человек. Сотни тысяч уже вынуждены были покинуть свои дома, могут быть уничтожены 1,5 млн га сельскохозяйственных угодий. 

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Сомали
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