МВД РФ объявило в розыск экс-секретаря СНБО Украины Парубия

Его обвиняют в гибели мирных жителей Донбасса

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Парубий, обвиняемый в РФ в гибели мирных жителей Донбасса в результате обстрелов подконтрольными ему подразделениями ВСУ, объявлен в розыск, следует из базы МВД России.

"Парубий Андрей Владимирович. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе розыска. В ней не уточняется, по какой именно статье он разыскивается.

Следственный комитет РФ в начале октября предъявил заочно обвинения Андрею Парубию. В ведомстве отметили, что подконтрольные ему боевики в 2014 году осуществили многочисленные обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, в результате погибли и ранены свыше 1 200 человек, повреждено более 140 объектов инфраструктуры.

Парубий занимал должность главы СНБО с 27 февраля по 7 августа 2014 года.