16 ноября, 09:51

В районе Северной Осетии из-за горящего сухостоя ввели режим повышенной готовности

Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 ноября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Алагирском районе Северной Осетии, где горит сухостой на площади 2 тыс. кв. м. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"В поселке Мизур Алагирского района в связи с возгоранием сухостоя введен режим повышенной готовности районного масштаба. Работает республиканский оперштаб. <...> Занятия в школе и детском саду в Мизуре отменены", - говорится в сообщении.

15 ноября из-за сильного ветра и перехлеста линий ЛЭП произошло возгорание сухой травы недалеко от поселка Мизур в Алагирском районе. Работу по тушению пожара осложняют сильные ветра, меняющие направление.

По данным Меняйло, к тушению пожара привлечено 68 человек: это сотрудники МЧС, "Алания лес", Алагирского лесничества и заповедника. Задействовано 14 единиц техники. "На данный момент угрозы населенному пункту нет - пожарные круглосуточно дежурят на всех соцобъектах и жилых домах, которые находятся на правом берегу реки Ардон. Ниже по течению реки также выставлены пожарные караулы, охраняющие хозпостройки и кладбище", - добавил глава республики. 

Теги:
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверный КавказСеверная Осетия
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