В Уфе за хищение 180 млн рублей у "Башнефти" к лишению свободы приговорили трех человек

Им также назначили штрафы

УФА, 16 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Уфы приговорил к пяти и шести годам лишения свободы со штрафами трех мужчин за мошенничество в крупном размере. Они похитили у ПАО АНК "Башнефть" и ООО "РН-БашНИПИнефть" более 180 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

"Приговором суда мужчины признаны виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Тукаеву и Султанбекову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 950 тыс. рублей, Абдулмазитову - в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Судом установлено, что в период с 2014 по 2019 год начальник отдела департамента геологических работ и лицензирования компании "Башнефть" Айдар Тукаев, руководитель сектора по горным и геологическим отводам отдела "Башнефть-добыча" Ахат Султанбеков и руководитель организации "Комплексные решения" Ринат Абдулмазитов проводили закупочные процедуры для проведения инженерно-технологических работ, при этом потребности в таких работах не было.

"Они организовали заключение договоров с аффилированными Абдулмазитову компаниями, на счета которых в последующем должностными лицами ПАО АНК "Башнефть" были перечислены денежные средства на основании подложных актов сдачи-приемки о якобы выполненных работах. В результате размер материального ущерба составил более 180 млн рублей. В суд для рассмотрения по существу поступило 138 томов уголовного дела", - добавили в пресс-службе.