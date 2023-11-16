В Москве завершили расследование дела в отношении дочери брачного афериста Абулова

Диане Дабсон предъявили обвинение в совершении пяти эпизодов мошенничества

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в отношении соучастницы мошеннической схемы по хищению имущества у десятков одиноких женщин в Московском регионе завершено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Дианы Дабсон - соучастницы брачного афериста Надира Абулова. Ей предъявлено обвинение в совершении пяти эпизодов мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в том числе повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, обвиняемая совместно со своим отцом Надиром Абуловым разработали мошенническую схему хищения имущества у одиноких женщин. Абулов первый писал женщинам на сайтах знакомств, выдавая себя за состоятельного одинокого человека, желающего создать семью. В процессе общения с пострадавшими Абулов получал от них под различными предлогами деньги, не собираясь их возвращать. В свою очередь Дабсон, общаясь с потерпевшими, поддерживала созданный ее отцом образ и убеждала жертв в серьезности намерений мужчины, помогала женщинам в получении кредитов, использовала принадлежащие ей как индивидуальному предпринимателю терминалы оплаты для создания видимости введения денег в бизнес.

В настоящее время уголовное дело поступило в Тушинскую межрайонную прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.