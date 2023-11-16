16 ноября, 11:40
Военная операция на Украине

В ДНР бойца ВСУ приговорили к 25 годам колонии за расстрел мужчины в Мариуполе

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По версии следствия, в марте 2022 года Сергей Иванков расстрелял из автомата случайного прохожего

ДОНЕЦК, 16 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 25 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении 30-летнего водителя-радиотелефониста 3-й роты Вооруженных сил Украины Сергея Иванкова. Он признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Иванкова к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В суде установлено, что в середине марта 2022 года на Приморском бульваре в Мариуполе, где были оборудованы позиции ВСУ, Иванков расстрелял из автомата случайного прохожего. От полученных ранений мужчина погиб на месте. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
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