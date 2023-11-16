16 ноября, 12:18

В Хакасии фермера, подозреваемого в использовании рабского труда, арестовали на два месяца

По версии следствия, мужчина отобрал у трех человек документы и заставлял их работать по 16 часов в течение семи лет

ТАСС, 16 ноября. Директора крестьянско-фермерского хозяйства в Хакасии, подозреваемого в том, что он в течение семи лет использовал рабский труд, арестовали на 2 месяца. Об этом ТАСС сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Арестовали на два месяца, до 14 января", - сообщил собеседник агентства.

По версии следствия, фермер в 2016 году привлек к работам двух мужчин и женщину, ведущих асоциальный образ жизни. Директор хозяйства обещал им выплачивать зарплату, но не делал этого. Фермер отобрал у них документы, заставлял ежедневно работать по 16 часов, а за непослушание избивал и закрывал в погребе. Работники несколько раз пытались сбежать, но не смогли сделать это из-за удаленности фермы от населенных пунктов. 

Теги:
РоссияХакасия
© Информационное агентство ТАСС
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