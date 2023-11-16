Одного из фигурантов дела о подготовке убийства Соловьева попросили отправить на лечение

Суд 16 ноября приступил к прениям сторон

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Гособвинение попросило применить принудительные меры медицинского характера для жителя Москвы Василия Стрижакова - фигуранта уголовного дела о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда, который в четверг приступил к прениям сторон.

"Прошу суд освободить Стрижакова от наказания и назначить ему меры медицинского характера", - сказала представитель гособвинения Милана Дигаева.

В свою очередь адвокат не согласился с просьбой прокурора, настаивая на невиновности своего подзащитного. Обвиняемый попросил в случае назначения ему медицинских мер отправить его в стационар специализированного типа без интенсивного наблюдения. Согласно данным психолого-психиатрических экспертиз, Стрижаков не мог и не может осознавать свои действия. Кроме того, обвиняемый имеет наркозависимость.

Как ранее стало известно в суде, фигуранты планировали привести в действие взрывное устройство либо на личном автомобиле Соловьева, либо использовать вслепую курьера на автомобиле, который должен был доставить ему еду из ресторана. При этом перед покушением они планировали в качестве отвлекающего маневра закидать коктейлями Молотова служебный автомобиль полиции в другом районе Москвы.

Всего в рамках уголовного дела были задержаны шесть участников запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power. Согласно оглашенным в суде материалам дела, план убийства разработала украинская разведка после выступления журналиста с поддержкой специальной военной операции. По данным гособвинения, самодельное взрывное устройство уже было готово для приведения в действие, но за несколько дней до планируемого подрыва все фигуранты были задержаны.