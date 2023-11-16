16 ноября, 12:55,
обновлено 16 ноября, 13:10

Суд Петербурга приговорил художницу Скочиленко к семи годам колонии за фейки об СВО

Александру Скочиленко также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Суд в Петербурге приговорил художницу Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима за распространение фейков о спецоперации на Украине. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Приговор огласили в Василеостровском районном суде. Скочиленко признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Скочиленко была задержана и помещена под стражу в апреле 2022 года. По версии следствия, 31 марта прошлого года в одном из сетевых магазинов на Малом проспекте Васильевского острова женщина заменила несколько товарных ценников на бумажные листки с текстом о боевых действиях на Украине, компрометирующим российскую армию. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
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