В Самаре арестовали врио министра строительства региона Михаила Асеева

Его заключили под стражу на один месяц и шесть суток

ТАСС, 16 ноября. Октябрьский районный суд Самары арестовал врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"[Избрана] мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 6 суток", - сообщили в пресс-службе.

Материалы по ходатайствам руководителя следственной группы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева и бывшего врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова поступили в суд в четверг.

Во вторник в правоохранительных органах Самарской области сообщили ТАСС, что в здании правительства региона проходят обыски по делу о превышении должностных полномочий. В среду в пресс-службе правительства области сообщили, что следственные действия прошли в министерстве строительства региона.

Во вторник в Telegram-каналах появилась информация, что обыски якобы проходят у бывшего врио первого вице-губернатора - главы правительства региона Виктора Кудряшова и в Минстрое Самарской области. Пресс-служба правительства Самарской области во вторник сообщила, что Кудряшов покинул свой пост по состоянию здоровья.