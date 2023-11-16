16 ноября, 13:02,
обновлено 16 ноября, 13:03
Военная операция на Украине

В Ростовской области сотрудницу госучреждения задержали по подозрению в финансировании ВСУ

Возбуждено уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали сотрудницу ростовского госучреждения по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что бывшая сотрудница государственного учреждения с мая 2018 года осуществила более 60 переводов на общую сумму свыше 330 тысяч рублей на украинские банковские счета, используемые для финансирования Вооруженных сил Украины. В отношении задержанной возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что женщина намеренно перечисляла деньги, которые использовались для покупки обмундирования и амуниции, а также снабжения подразделений ВСУ, участвующих с 2016 года в карательных операциях, а с 24 февраля 2022 года - в боевых действиях против ВС РФ, а также принимавших участие в обстрелах объектов гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. 

Теги:
УкраинаРоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
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