Суд приговорил к колонии двоих жителей Курской области по делу о краже в ювелирном салоне

Сумма кражи составила более 47 млн рублей

КУРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска приговорил двоих жителей Курской области к срокам на 8 лет и 6 месяцев и 5 лет в колониях особого и строгого режимов соответственно по делу о краже ювелирных изделий на сумму свыше 47 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Ленинский районный суд признал виновными двоих жителей Курской области в краже ювелирных изделий из салона "Смоленские бриллианты икс эс" на сумму свыше 47 млн рублей. Суд приговорил Осипова к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, Балычева - к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, 14 февраля 2016 года ранее судимые жители Курской области 31-летний Александр Осипов и 38-летний Вячеслав Балычев взломали подвальное помещение одного из домов в центре Курска и проникли в ювелирный салон. Всего из салона мужчины похитили ювелирные изделия на сумму более 47 млн рублей. Кроме того, в суде Осипов также обвинялся в четырех кражах из домов с ущербом от 80 до 863 тыс. рублей.