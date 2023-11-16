16 ноября, 13:19

Несколько десятков человек доставили в полицию после драки на стройке в Москве

По предварительным данным, среди участников потасовки есть пострадавшие

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Конфликт на стройке в Москве перерос в потасовку, участников драки доставили в отдел полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"16 ноября около 13:00 на телефон службы "02" поступило сообщение о том, что на строительном объекте на проезде Серебрякова в Москве между группой лиц произошел конфликт, переросший в потасовку. Сотрудниками полиции для проверки на причастность к произошедшему в территориальный отдел полиции был доставлен ряд граждан", - сказал собеседник агентства. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. "По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом", - добавили в главке.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в территориальный отдел полиции доставлены несколько десятков человек, их роль в происходящей массовой драке устанавливается. "По предварительным данным, среди участников потасовки есть пострадавшие, количество и степень полученных травм уточняется", - добавил собеседник агентства. 

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