В Белгороде вынесли приговор преступникам, обналичившим через фирмы более 3,7 млрд рублей

Незаконная прибыль составила свыше 218,2 млн рублей

ТАСС, 16 ноября. Суд в Белгороде вынес приговор трем членам преступной группы, которая через созданные ими фирмы-однодневки обналичила свыше 3,7 млрд рублей и получила за свою незаконную деятельность прибыль в размере более 218,2 млн рублей. Незаконная банковская деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Белгородской области, сообщила пресс-служба ведомства.

"Решением Белгородского областного суда фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Им назначено наказание в виде принудительных работ на срок два года и девять месяцев с удержанием 10% от заработной платы, ограничения свободы на три года и шесть месяцев, принудительных работ на срок два года и девять месяцев с удержанием 10% от заработной платы соответственно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы УФСБ по региону, сотрудники ведомства в ходе оперативно-разыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность трех жителей Красногвардейского района Белгородской области и Белгорода, которые в течение двух лет вели незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. В частности с мая 2015-го по апрель 2017 года они создали ряд фирм для незаконного обналичивания денежных средств.

Как следует из материалов суда, было создано 37 фирм, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность, но использовались для безналичного трафика денег от клиентов, в итоге через них в общей сумме перевели более 3,7 млрд рублей. За каждый перевод преступная группа брала комиссию от 4,5% до 11%, в итоге их незаконная прибыль составила более 218,2 млн рублей.