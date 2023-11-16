16 ноября, 13:49

СК начал проверку после смерти на Ставрополье экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ

Тело Владимира Свиридова нашли у него дома

ПЯТИГОРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Проводится проверка по факту смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимира Свиридова, тело которого найдено у него дома. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по краю.

"По данному факту следственными органами краевого управления СК РФ проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в следственном управлении.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Свиридов найден мертвым в своем доме в Ставропольском крае. Рядом с ним обнаружено тело женщины, предположительно, его супруги. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
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