Суд арестовал экс-главу правительства Самарской области

Виктора Кудряшова заключили под стражу до 12 января 2024 года

ТАСС, 16 ноября. Октябрьский районный суд Самары арестовал бывшего врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова до 12 января 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Избрана мера пресечения на срок 1 месяц 30 суток, до 12 января включительно", - сообщили в пресс-службе.

Материалы по ходатайствам руководителя следственной группы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева поступили в суд в четверг. Асеев был арестован до 20 декабря 2023 года.

Во вторник в правоохранительных органах Самарской области сообщили ТАСС, что в здании правительства региона проходят обыски по делу о превышении должностных полномочий. В среду в пресс-службе правительства области сообщили, что следственные действия прошли в министерстве строительства региона.

Во вторник в Telegram-каналах появилась информация, что обыски якобы проходят у бывшего врио первого вице-губернатора - главы правительства региона Виктора Кудряшова и в Минстрое Самарской области. Пресс-служба правительства Самарской области во вторник сообщила, что Кудряшов покинул свой пост по состоянию здоровья.