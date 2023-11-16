Экс-президента "Балтики" отправили в СИЗО

Денис Шерстенников просил у суда меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в 1 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Выборгский районный суд отправил под стражу бывшего президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Шерстенникова. Суд избрал стражу по 14 января 2024 года", - говорится в сообщении.

Шерстенников просил у суда меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в 1 млн рублей. По вине позицию он не высказывал.

14 ноября в качестве подозреваемых по делу о мошенничестве были задержаны экс-президент пивоваренной компании "Балтика" Денис Шерстенников и ее вице-президент Антон Рогачевский. Следствие устанавливает других лиц, причастных к преступлению, в том числе представителей иностранной пивоваренной компании. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ущерб оценивается почти в 300 млн рублей.

Установлено, что лица из числа руководства "Балтики" договорились с аналогичной иностранной компанией о получении права на использование иностранного пивного бренда на территории России. В свою очередь, отечественная компания передавала право иностранным компаниям на реализацию своей брендовой продукции на территории других государств. При этом за вторую часть сделки российская пивная компания, которая находится под управлением Росимущества, должна была получить от иностранцев 295 млн 601 тыс. рублей. Как оказалось, первая часть сделки иностранной компанией исполнена не была. Вторую часть соглашения исполнила только российская сторона - права на популярный бренд "ушли" за границу, а многомиллионная оплата за это не последовала.

В марте 2022 года Carlsberg Group приняла решение о продаже своего бизнеса в России. 16 июля 2023 года президент РФ подписал указ о передаче активов Carlsberg Group в России во временное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В соответствии с распоряжением Росимущества, с 17 июля президентом пивоваренной компании "Балтика" назначен Таймураз Боллоев.