Полицейские задержали подозреваемого в избиении мужчины около бара в центре Москвы

Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя Подмосковья, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине во время драки в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Ильинке задержали подозреваемого 37-летнего жителя Подмосковья", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. В результате потасовки один из них был госпитализирован с тяжелыми травмами. В столичном главке МВД добавили, что пострадавшим оказался 41-летний москвич. "Согласно заключению медиков, ему причинен тяжкий вред здоровью", - отметили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося.