В Астрахани обрушилась часть дома

Эвакуировали 213 человек, среди них 37 детей

АСТРАХАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Часть дома обрушилась в Астрахани, создан оперативный штаб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома. Оперативные службы на месте. По моему поручению создан оперативный штаб", - написал он.

По данным регионального ГУ МЧС, произошло обрушение третьего и четвертого подъездов. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

В оперативных службах сообщили ТАСС, что обрушились два подъезда в жилой пятиэтажке, информация о пострадавших уточняется.

"Обрушились перекрытия с пятого по первый этажи двух подъездов пятиэтажного жилого дома на площади Вокзальной", - сказал собеседник агентства, отметив, что жителей эвакуируют.

Бабушкин также сообщил, что для жильцов дома организовали пункты временного размещения (ПВР) на базе школ в Астрахани.

"Для жителей дома организовано 3 ПВР на базе 32-й, 37-й и 4-й школ. Жители обеспечиваются горячим питанием и водой", - написал он.

Региональная прокуратура сообщила, что на место ЧП выехал прокурор области Сергей Фрост. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области заявили, что эвакуировали 213 человек, среди них 37 детей. Специалисты уточняют информацию по пострадавшим.

В ведомстве также отметили, что перед обрушением поступила информация о появлении трещины в здании.

В Telegram-канале областного Минздрава сообщили, что на место происшествия выехал глава ведомства.

На месте происшествия объявили минуту тишины © ГУ МЧС России по Астраханской области

Спасатели объявили минуту тишины на месте ЧП, сообщается в Telegram-канале областного ГУ МЧС. Это сделано для того, чтобы дать людям, возможно, находящимся под завалами, сообщить о себе. В районе обрушения временно отключили тяжелую технику и генераторы.

Помощник министра здравоохранения России заявил, что в двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших, на месте ЧП работают медики.

"На месте обрушения в Астрахани работают медики, дежурят бригады скорой медицинской помощи. В двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших, оснащенные всем необходимым. Координацию оказания медицинской помощи пострадавшим по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко будет осуществлять Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - сказал он.