На юге Волгограда произошел пожар на заводе алюминиевых радиаторов

Пострадали двое мужчин

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Пожар случился на производстве алюминиевых радиаторов отопления в Красноармейском районе Волгограда, пострадали двое мужчин. Об этом сообщили в администрации города.

"Сегодня около 17:00 в дежурные службы поступило сообщение о возгорании на одном из производственных предприятий Красноармейского района. <…> По предварительной версии, воспламенилось скопление алюминиевой пыли в одном из помещений предприятия. Мужчины 29 и 32 лет доставляются в больницу скорой медицинской помощи №25", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что медики предварительно оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Площадь горения около 20 кв. м. На место оперативно прибыли расчеты муниципальной службы спасения и глава администрации Красноармейского района. В ГУ МЧС России по региону уточняют информацию о происшествии.