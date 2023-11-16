Вице-президента "Балтики" отправили в СИЗО

Антон Рогачевский просил домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Выборгский районный суд отправил под стражу вице-президента пивоваренной компании "Балтика" Антона Рогачевского. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антона Рогачевского. Рогачевский просил домашний арест. Суд избрал стражу по 30.12.2023", - говорится в сообщении.

Ранее тот же суд отправил под стражу до 14 января 2024 года бывшего президента компании Дениса Шерстенникова. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ущерб оценивается почти в 300 млн рублей.

Шерстенников и Рогачевский были задержаны 14 ноября в качестве подозреваемых по делу о мошенничестве. Следствие устанавливает других лиц, причастных к преступлению, в том числе представителей иностранной пивоваренной компании.

Установлено, что лица из числа руководства "Балтики" договорились с аналогичной иностранной компанией о получении права на использование иностранного пивного бренда на территории России. В свою очередь отечественная компания передавала право иностранным компаниям на реализацию своей брендовой продукции на территории других государств. При этом за вторую часть сделки российская пивная компания, которая находится под управлением Росимущества, должна была получить от иностранцев 295 млн 601 тыс. рублей. Как оказалось, первая часть сделки иностранной компанией исполнена не была. Вторую часть соглашения исполнила только российская сторона - права на популярный бренд перешли иностранцам, а многомиллионная оплата за это не последовала.