В Астрахани исключили версию со взрывом газа при обрушении дома

Вице-губернатор региона Олег Князев сообщил, что, по предварительной информации, произошло обрушение конструктива здания

АСТРАХАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Астраханской области исключили версию со взрывом газа при обрушении двух подъездов жилой пятиэтажки.

Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Астраханской области Олег Князев.

"Пока информация, что это не взрыв газа, это обрушение конструктива здания. Сейчас как раз разбираемся, и МЧС, когда уже проведет полный разбор той части, которая обрушилась, будем точно говорить о том, что произошло", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Астраханской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.