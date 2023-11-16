16 ноября, 15:38,
обновлено 16 ноября, 16:08

В Астрахани исключили версию со взрывом газа при обрушении дома

© Мария Соловьева/ ТАСС

Вице-губернатор региона Олег Князев сообщил, что, по предварительной информации, произошло обрушение конструктива здания

АСТРАХАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Астраханской области исключили версию со взрывом газа при обрушении двух подъездов жилой пятиэтажки.

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Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Астраханской области Олег Князев.

"Пока информация, что это не взрыв газа, это обрушение конструктива здания. Сейчас как раз разбираемся, и МЧС, когда уже проведет полный разбор той части, которая обрушилась, будем точно говорить о том, что произошло", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Астраханской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Теги:
РоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
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