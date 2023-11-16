Что известно об обрушении части жилого дома в центре Астрахани

Два подъезда жилой пятиэтажки обрушились на Вокзальной площади в Астрахани. Оперативные службы прибыли на место и приступили к разбору завалов.
По предварительным данным, погибла одна женщина, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Эвакуированы более 200 жильцов, для них организованы пункты временного размещения.
ТАСС собрал основую информацию о ЧП.
Что произошло
- Обрушение части пятиэтажного дома произошло по адресу: площадь Вокзальная, 1А, в центре Астрахани. Обрушились третий и четвертый подъезды.
- Перед обрушением в МЧС поступила информация о появлении трещины на наружной стене дома.
- Погибла женщина 1939 года рождения, несколько человек числятся пропавшими без вести, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
Реакция властей
- Бабушкин сообщил о создании оперативного штаба. Открытая горячая линия.
- На место ЧП вылетел замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский.
- Спасатели МЧС приступили к разбору завалов. На месте объявили минуту тишины, чтобы найти пострадавших.
- Эвакуированы 213 человек, из них 37 детей. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в МЧС.
- По предварительным данным, все жильцы успели эвакуироваться, так как перед ЧП услышали "скрежет конструкций", сообщили ТАСС в оперативных службах.
- Три пункта временного размещения организовано в школах для эвакуированных жильцов. Люди обеспечены горячим питанием и водой.
- Министр здравоохранения Астраханской области выехал на место, где уже работают бригады скорой помощи.
- В двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших.
Версии причин обрушения
- Власти Астраханской области исключили версию со взрывом газа при обрушении двух подъездов.
- Вице-губернатор Астраханской области Олег Князев заявил, что произошло обрушение "конструктива здания". Согласно данным из открытых источников, дом, в котором произошло обрушение, был построен в 1962 году.
- Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.