Что известно об обрушении части жилого дома в центре Астрахани

Два подъезда жилой пятиэтажки обрушились на Вокзальной площади в Астрахани. Оперативные службы прибыли на место и приступили к разбору завалов.

По предварительным данным, погибла одна женщина, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Эвакуированы более 200 жильцов, для них организованы пункты временного размещения.

ТАСС собрал основую информацию о ЧП.

Что произошло

Обрушение части пятиэтажного дома произошло по адресу: площадь Вокзальная, 1А, в центре Астрахани. Обрушились третий и четвертый подъезды.

Перед обрушением в МЧС поступила информация о появлении трещины на наружной стене дома.

Погибла женщина 1939 года рождения, несколько человек числятся пропавшими без вести, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Реакция властей

Бабушкин сообщил о создании оперативного штаба. Открытая горячая линия.

На место ЧП вылетел замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский.

Спасатели МЧС приступили к разбору завалов. На месте объявили минуту тишины, чтобы найти пострадавших.

Эвакуированы 213 человек, из них 37 детей. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, все жильцы успели эвакуироваться, так как перед ЧП услышали "скрежет конструкций", сообщили ТАСС в оперативных службах.

Три пункта временного размещения организовано в школах для эвакуированных жильцов. Люди обеспечены горячим питанием и водой.

Министр здравоохранения Астраханской области выехал на место, где уже работают бригады скорой помощи.

В двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших.

Комментарий главы Минздрава Астраханской области Александра Буркина © Мария Соловьева/ ТАСС

Версии причин обрушения