16 ноября, 16:01,
обновлено 16 ноября, 16:03

СК устанавливает обстоятельства частичного обрушения дома в Астрахани

© СК России

После разбора завала следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Следователи СК устанавливают обстоятельства частичного обрушения жилого дома в Астрахани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК.

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"Следователями СУ СК России по Астраханской области устанавливаются обстоятельства частичного обрушения пятиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что после разбора завала следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обрушение третьего и четвертого подъездов произошло в жилом пятиэтажном доме Астрахани на площади Вокзальной. Для жителей дома организовано три пункта временного размещения на базе школ. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС проступили к разбору завала, создан оперштаб. Жители обеспечены горячим питанием и водой.

По открытым данным, пятиэтажный кирпичный дом был построен в 1961 году. 

Теги:
РоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
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