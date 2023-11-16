В Астрахани при обрушении части дома погибла женщина

Губернатор региона Игорь Бабушкин сообщил, что несколько человек числятся пропавшими без вести

АСТРАХАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими без вести при обрушении двух подъездов в жилой пятиэтажке в Астрахани.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"По состоянию на 19:00 из здания эвакуировано 213 человек, из них 37 детей. Предварительно, есть 1 погибший (женщина 1939 года [рождения]), несколько человек числятся пропавшими без вести", - написал он.

Губернатор уточнил, что по состоянию на 19:00 из здания эвакуировано 213 человек, из них 37 детей. На месте работают специальные службы, задействованы 176 человек и 39 единиц техники. Все министерства и службы региона переведены на круглосуточный режим.

"Ближайшим рейсом я возвращаюсь в Астрахань из Москвы, где принимал участие в "Транспортной неделе", - добавил Бабушкин.