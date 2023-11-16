Суд в Молдавии продлил арест представителю оппозиционной партии "Возрождение"

Ирину Лозован подозревают в коррупции и нарушении правил финансирования политического объединения

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Районный суд Кишинева продлил арест депутату парламента Ирине Лозован, которая подозреваются в коррупции и нарушении правил финансирования политического объединения. Об этом она заявила на брифинге после заседания суда.

"Мне продлили арест на 30 суток. <…> Мое дело политическое, в стране такая ситуация, полная диктатура", - сказала депутат. Лозован была задержана вместе с другим представителем Партии "Возрождение" Александром Нестеровским по подозрению в коррупции. Оба они планировали баллотироваться на выборах в местные органы власти 5 ноября - Лозован на пост мэра города Окница, а Нестеровский на пост мэра Бельц. Ранее сторонники партии провели акцию протеста перед зданием суда, они скандировали лозунги с требованием освободить задержанных и отставки президента республики Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, которых обвиняют в нарушении законов.

Депутаты в марте этого года покинули Партию социалистов Республики Молдова и примкнули к партии "Возрождение", которая принимала участие в массовых акциях протеста вместе с партией "Шор".